القبض على متهم باختراق حسابات نساء على مواقع التواصل وابتزازهن

أعلنت مديرية أمن مصراتة، القبض على شخص متهم باختراق حسابات نساء على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض ابتزازهن.

وأفادت المديرية في بلاغ، بانتشار ظاهرة اختراق حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في الآونة الأخيرة وقيام العصابات الإجرامية باستغلال هذا التطور واستعمالهم مواقع إلكترونية وأدوات تخص التقنية الحديثة لاختراق بعض المواقع على فيسبوك وخاصه حسابات للعناصر النسائية.

وأشارت إلى ورود بلاغات لمركز شرطة قصر احمد مفادها بوجود أشخاص مجهولين الهوية يقومون باختراق حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وخاصة الحسابات الخاصة بالعناصر النسائية لغرض تهديدهن بنشر صور الخاصة بهن الموجود داخل هذه الحسابات بعد اختراقها.

وتم فتح المحاضر بالمركز وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه الواقعة.

وبعد مواصلة اليل بالنهار من أجل الوصول وتفكيك خيوط الجريمة والوصول إلى المتهمين، وبعد البحث والتحري وجمع معلومات تمكنت فرقة القبض والتحري التابعة لمركز شرطة قصر أحمد من جمع جميع المعلومات الكافية عن المتهمين ومكان تواجدهم.

وعلى إثر ذلك، تم مداهمة أحد أوكارهم وتمكنت فرقة القبض والتحري التابعة لمركز شرطة قصر أحمد من ضبط أحدهم، ومن خلال الاستدلال معه تبين بأن المتهم يقوم بعملية اختراق للحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي ويقوم بالابتزاز والحرابة وطلب مبالغ مالية لغرض عدم نشر صورهم في مجموعة أخرى بعد عمليات الاختراق.

هذا وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتم إحالته لجهات الاختصاص.

وطالبت المديرية من المواطنين أخذ الحيطة والحذر وعدم تنزيل خصوصياتهم على مواقع التواصل الاجتماعي حتى لا تحل عليهم بمثل هذه الأفعال.