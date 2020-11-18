القبض على متهم بترويج أقراص الهلوسة بكميات كبيرة

أعلنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، القبض على شخص متهم بترويج أقراص حبوب “الهلوسة” بكميات كبيرة.

وأفادت الإدارة في بلاغ، بورود معلومات مصدرية بوجود شخص ليبي الجنسية يقوم بترويج أقراص الهلوسة وبكميات كبيرة.

وبناءً على هذه المعلومة تم تشكيل فريق عمل للتحري وجمع المعلومات ووضع كمين محكم له وبالفعل تم تأكيد المعلومة واختراقه وضبطه بعملية بيع وشراء وهو متلبساً بحوزته عدد 56000 ألف قرص نوع “لريكا” و أسلحة نارية “مسدس وبندقية صيد” ومبلغ مالي بقيمة 348775 د.ل.

واتُخِذت الإجراءات القانونية من حيث الاختصاص وأحيل إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات.