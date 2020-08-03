القبض على متهم بجريمة قتل في حي الأكواخ بالعاصمة

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، إلقاء القبض على متهم بجريمة قتل في منطقة حي الأكواخ بالعاصمة طرابلس.

وأفادت الوزارة في بيان، بأن المراهق ” م. ا. م. ش” مواليد 2002 المقيم بمنطقة حي الأكواخ أقدم على قتل المواطن ” ع. س. س. ا ” مواليد 1979 طعنا بالسكين أثناء مشاجرة حدثت بمنطقة حي الأكواخ في العاصمة طرابلس.

وبعد ضبطه من قِبل قوة العمليات الخاصة ومن خلال التحقيق معه اعترف بارتكابه للواقعة.

هذا واتُخِذت الإجراءات القانونية حياله وأُحِيل إلى مركز شرطة طريق المطار لعرضه على النيابة العامة بتهمة القتل العمد.