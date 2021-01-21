القبض على متهم بقتل شقيقه في منطقة الدريبي بطرابلس

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، اليوم الخميس، القبض على متهم بقتل شقيقه في منطقة الدريبي بالعاصمة طرابلس.

وأفادت الوزارة في بلاغ، بأنه بالإشارة للبلاغ الوارد من مركز شرطة حي الصناعي بتاريخ 19 يناير الجاري، مفاده حصول واقعة قتل بمنطقة الدريبي والمجني عليه يدعي “و،م،ص،ا”، والذي تعرض لإطلاق نار من قِبل شقيقه الذي يدعى “ع،م،ص،ا” ولاذا بالفرار، حيث تمكن أعضاء مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية بالتعاون مع أعضاء رقابة جوازات منفذ رأس إجدير الحدودي من ضبط الشخص المطلوب وجلبه للمكتب.

وبالتحقيق معه، أعترف بقيامه بإطلاق النار على شقيقه بواسطة بندقية نوع كلاشن كوف أرداه قتيلاً.

هذا واتُخِذت الإجراءات القانونية وتم جلب السلاح المستعمل في واقعة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وحيازة السلاح بدون ترخيص، وتم إحالة المتهم رفقة الأوراق والسلاح المضبوط لمركز شرطة حي الصناعي لإتمام الإجراءات القانونية.