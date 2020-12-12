أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، اليوم السبت، إلقاء القبض على متهم في جريمة قتل.

وأفادت الوزارة في بلاغ، بأن إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية ألقت القبض على المدعو “و.م.ع” والذي قام بقتل المواطنة “ف” سنة 2015.

واتُخِذت الإجراءات القانونية حياله وتم إحالته لقسم البحث الجنائي مصراتة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.

وثمنت وزارة الداخلية كافة الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية التابعة لها في ضبط المجرمين والخارجين عن القانون، وطالبت بمزيد من الجهد والعطاء لإرساء دعائم الأمن والأمان داخل البلاد، بحسب الوزارة.