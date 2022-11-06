القبض على متهم في زراعة «الماريجوانا» بمدينة سبها

داهم فريق التحقيق المُشكل من أعضاء جهاز المباحث الجنائية فرع الجنوبية، أحد المنازل الواقعة في شارع الأربعين بمدينة سبها بعد فتح محضر بخصوص الواقعة واخذ إذن النيابة العامة سبها.

وبحسب ما أفاد جهاز المباحث الجنائية في بلاغ، فإنه بعد مداهمة المنزل تم العثور على نباتات مزروعة داخل سياج المنزل يشتبه في كونها نبات القنب الهندي (الماريجوانا) حيث تعود ملكية المنزل إلى “ع. د . م” ليبي الجنسية يبلغ من العمر حوالي 40 سنة.

وبالتحقيق معه، اعترف المتهم بما نسب إليه من زراعة القنب الهندي داخل سياج بيته منذ ما يقارب السنة وأنه من أشرف على زراعتها شخص يدعى “أ . ف” الملقب بـ”فرانسيسكو” سوداني الجنسية.

وبعد استكمال إجراءات القبض والضبط وجمع الاستدلالات تم إحالة المتهم إلى النيابة العامة من حيث الاختصاص.