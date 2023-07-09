القبض على متهم في قتل مواطن وتعذيب رجل وامرأة بمصراتة

أعلن مكتب النائب العام، القبض على متهم في واقعة قتل مواطن وتعذيب رجل وامرأة في مدينة مصراتة.

وأفاد المكتب في بلاغ، بأنه إثر ‏تلقي نبأ عثور الضابطة القضائية على جثة مواطن، غربي مدينة مصراتة، تولى وكيل النيابة الابتدائية المختصة، مباشرة إجراءات تحقيق واقعة حجز حرية رجلين وامرأة؛ وتعذيبهم حتى فارق أحدهم الحياة.

وانتقل وكيل النيابة إلى حيث جثة المتوفى؛ وأخذ في مناظرتها؛ وسجل مواضع العنف الذي مورس ضده؛ ثم أردف هذا الإجراء بطلب تقرير صفة تشريحية؛ فعَزَا الطبيب الشرعي سبب الوفاة إلى تعرض المغدور إلى عنف تمثَّل في ضربٍ بأداة رضية؛ وتعذيب قاس أدى إلى نزفٍ حادٍ؛ ثم وقف على حالة الناجين الطبية؛ ووجه أعضاء هيئة الشرطة بالبحث عن مرتكب الفعل.

وأسفرت التحريات عن معرفة الجاني؛ وتمام إجراء ضبطه بمعرفة أفراد قسم البحث الجنائي مصراتة.