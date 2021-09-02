القبض على متهم في كارثة غرق مركب هجرة

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الخميس، القبض على المتهم الرئيسي في كارثة غرق مركب يستخدم في الهجرة غير الشرعية المعروف بمركب (قرية تلبانه المصرية).

وبحسب ما أفادت الوزارة في بلاغ، فقد تمكن أعضاء مكتب تحريات المنطقة الحدودية الغربية التابع لجهاز المباحث الجنائية، من ضبط المتهم والمطلوب الرئيسي الذي يقف وراء غرق مركب كان يقل أكثر من 70 مهاجراً غير شرعي أغلبهم من الجنسية المصرية، راح ضحيتها 11 شخصاً منهم غرقا، فيما تم إنقاذ البقية من قِبل الأجهزة المختصة بالدولة الليبية.

وتم ضبط المدعو (م.م.ا) والملقب باسم “أبوسمرة” مصري الجنسية مقيم في مدينة زوارة، وهو المتهم الأول في هذه القضية.

ونوهت وزارة الداخلية بأنه سيتم ملاحقة وضبط العصابات التي تمتهن الإتجار بالبشر وكل من يقف ورائها.