القبض على متهم في واقعة تعدي في سوق الأسماك بطرابلس

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، اليوم السبت، القبض على متهم في واقعة تعدي في سوق بيع الأسماك بمنطقة باب البحر في العاصمة طرابلس.

وأوضحت الوزارة في بلاغ، أن أعضـاء مكـتب المدينة القديمة بالإدارة العامة للدعم المركـزي تمكنوا من إلقـاء القـبض على المدعو م.م.ع.ح مواليد 1990م، وذلك بعد تعديه على سوق بيع الأسماك باب البحر، حيث قـام بإطلاق النار داخل السوق من سلاح ناري نوع “كـلاشـن كـوف” وهو في حالة سُكر، مما أدى إلى إصابة سيدة، ثم لاذ بالفرار.

ومن خلال بلاغ النقطة داخل سوق الأسماك تم التعرف عليه وضبطه وبحوزته سلاح نوع “كـلاشـن كـوف” ومسدس وقنبلة يدوية.

وأشارت الوزارة إلى أن المصابة بحالة صحية جيدة وتـتماثل للشفـاء.

هذا واتُخِذت الإجراءات القانونية حياله وتم إحالتـه لمركـز شرطـة المديـنة لاستكـمال الإجراءات القانونية.