القبض على متهم في واقعة خطف فتاة بطرابلس

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أعلن مكتب النائب العام، عن تمكن الوحدات العسكرية في مدينة سرت، من القبض على متهم في واقعة خطف فتاة وحجز حريتها لمدة 3 أشهر في طرابلس.

وبحسب ما أفاد المكتب في بلاغ، فقد تابع النائب العام المستشار الصديق الصور حادثة خطف فتاة تدعى (س. ا. س)؛ وحجز حريتها مدة ثلاثة أشهر غربي مدينة طرابلس؛ فوجه بمباشرة الإجراءات التي تلزم التحقيق، بما في ذلك إجراء ضبط المتهم (إ . ح) وإحضاره.

وأخذ قسم ضبط شؤون المعلوماتية والاتصالات في تقديم المعلومات اللازمة لغاية تحديد مكان وجود الفتاة؛ فترتَّب عن ذلك وصول الضابطة القضائية إليها؛ ثم تسليمها إلى ذويها.

وفي سياق تنفيذ التدابير الاحتياطية؛ تمكن عناصر الوحدات العسكرية في مدينة سرت من ضبط المتهم بارتكاب الواقعة؛ فكلفت النيابة العامة جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب بمباشرة إجراءات الاستدلال في جرائم (القتل، والشروع فيه، والخطف، والتهديد)؛ ثم سماع أقوال المقبوض عليه حيال الواقعات جميعها؛ وعرض الأوراق على النيابة العامة خلال المواعيد المرعية.