أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، مساء الجمعة، القبض على متهم في واقعة قتل وحرق فتاة بالسهل الغربي.

وأفادت الوزارة في بلاغ، بأنه بعد ورود بلاغ لقسم البحث الجنائي باطن الجبل بمديرية أمن السهل الغربي بشأن العثور على جثة فتاة محروقة ومرمية أمام مسجد المدينة فجر اليوم الجمعة، على الفور باشر أعضاء البحث الجنائي باطن الجبل بالبحث والتحري عن الجريمة لمعرفة الجاني.

ومن خلال التحريات تم التعرف على الجاني وإلقاء القبض عليه في العاصمة طرابلس بطريق السبعة من قِبل إحدى دوريات الدعم المركزي بطرابلس وذلك بالتنسيق مع مدير الإدارة العامة للدعم المركزي.

هذا وتم تسليمه إلى مديرية أمن السهل الغربي لاستكمال التحقيق معه ومعرفة دوافع ارتكاب هذه الجريمة، واستكمال باقي الإجراءات القانونية حياله.

وبحسب ما أفادت به مديرية أمن السهل الغربي في وقت سابق، فقد استيقظت مدينة تيجي الواقعة على الشريط الساحلي في أسفل الجبل الغربي، فجر اليوم، على جريمة مروعة هزت مناطق الجبل، بعد العثور على جثة فتاة محروقة ومرمية أمام مسجد المدينة، في مشهد لم نعتد على رؤيته، بحسب المديرية.