القبض على مجرم مُسجل خطر ملقب بـ«القصعة»

أعلنت مديرية أمن طرابلس، مساء الخميس، عن تمكن الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على مجرم مُسجل خطر معروف بلقب “القصعة” وإحالته للنيابة العامة.

وأفادت المديرية في بلاغ، بأنه بعد أن تمكنت فرقة التحري العام بمكتب البحث الجنائي في وقت سابق من القبض على أحد المطلوبين في جرائم سرقات السيارات بالإكراه واستعمال السلاح والملقب “سبنكس”، تمكنت من القبض على شريكه في تلك الجرائم والمطلوب على ذمة قضايا أخرى المدعو “م.ع.م” والمعروف بلقب “القصعة” والذي كان قد صدر بحقه أمر قبض من النيابة العامة كونه مطلوب على ذمة عدد من القضايا منها واقعة سرقة سيارة بقوة السلاح في منطقة غوط الشعال عام 2019، والتي استُرجِعت بعد أن لاذ بالفرار إثر ملاحقته، بالإضافة لاتهامه في 3 وقائع سرقة أخرى في منطقة حي الأندلس، وواقعة سرقة من داخل منزل في غوط الشعال وواقعة إطلاق عيار ناري على مواطن عام 2017 بمنطقة غوط الشعال، واتهامه في واقعة سب وتهديد بالقتل لأحد المواطنين عام 2012.

وبعد التحقيق معه وسؤاله عن السيارة التي كان يستعملها في ارتكاب جرائمه، أفاد بأنه تعرض لحادث بها فقام بالتخلص منها ببيعها لأحد “أماكن تجميع خردة السيارات”.

هذا وتم إحالته للنيابة العامة من حيث الاختصاص.