القبض على مجموعة خارجة عن الملة الإسلامية

أعلن جهاز الأمن الداخلي، القبض على مجموعة من الليبيين خرجوا عن الملة الإسلامية واعتنقوا الدين المسيحي، والقبض على بعض الأجانب الذين قاموا بنشر المسيحية، عبر منظمة أمريكية تدعى “جماعة الله” تتخذ من الولايات المتحدة مكانا لنشاطها.
وبحسب ما أفاد الجهاز في بلاغ عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، فإنه في ظل الانغماس في الفوضى السياسية والانقسام والتشظي الذي تشهده البلاد استغل بعض المروجين للأفكار المتطرفة من الجنسيات الأجنبية المختلفة التي تم إدخالها إلى ليبيا عن طريق بعض المنظمات والتي منها ما يعرف بمنظمة (جماعة الله – Assemblies Of God) وهي عبارة عن مؤسسة دينية تنطوي تحتها أكثر من 13000 كنيسة منتشرة حول العالم ومقرها في الولايات المتحدة الأمريكية، وتضم حوالي 53 مليون من المسيحيين والبروتيستان وينصب تركيزها على فئة الشباب ولديها مؤسسات تعليمية خاصة وتمتلك فروع في آسيا وإفريقيا وبعض الدول العربية وتهدف إلى نشر الديانة المسيحية.
وتبين من خلال الاستدلال مع بعض من تم ضبطهم بالخصوص أن لهذه المنظمة دوراً كبيراً في إغوائهم وبشتى الطرق لبث سمومهم الداعية إلى التنصير والخروج عن الدين الإسلامي بين أواسط الشباب الليبي.
هذا وأكد جهاز الأمن الداخلي بأنه لن يولي أي جهد في الوقوف ضد أي محاولة لزعزعة أمن الوطن والمواطن والحفاظ عن القيم الإسلامية فيه، وأنه سوف يقف بالمرصاد لأي أجنبي يحاول المساس بالدين الإسلامي وسلامة ليبيا وأبنائها.
في ظل الانغماس في الفوضى السياسية والانقسام والتشظي الذي تشهده بلادنا استغل بعض المروجين للأفكار المتطرفة من الجنسيات الأجنبية المختلفة التي تم إدخالها الى ليبيا عن طريق بعض المنظمات والتي منها ما يعرف بمنظمة ( جماعة الله – Assemblies Of God) وهي عبارة عن مؤسسة دينية تنطوي تحتها أكثر من 13000 كنيسة منتشرة حول العالم ومقرها في امريكا وتظم حوالي 53 مليون من المسيحيين والبروتيستان وينصب تركيزها على فئة الشباب ولديها مؤسسات تعليمية خاصة وتمتلك فروع في اسيا وافريقيا وبعض الدول العربية وتهدف الى نشر الديانة المسيحية. وقد تبين من خلال الآستدلال مع بعض من تم ضبطهم بالخصوص ان لهذه المنظمة سالفة الذكر دوراً كبيراً في اغوائهم وبشتى الطرق لبث سمومهم الداعية الى التنصير والخروج عن الدين الاسلامي بين اواسط الشباب الليبي . الأ ان العيون الساهرة بجهاز الأمن الداخلي كانت لهم بالمرصاد وواصلت العمل ليلاً ونهاراً لإحباط محاولاتهم الرامية الى العبث بالقيم الاسلامية للمجتمع الليبي المسلم وتنادى ابناء الوطن المخلصين من أعضاء الجهاز بكافة مناطق البلاد غربها وشرقها وجنوبها متسامين بمهنتهم عن أي انقسام سياسي وبعقلية وطنية واحدة من اجل الحفاظ عن الدين والوطن وقامت بالقبض على مجموعة من الليبيين ممن خرجوا عن الملة الاسلامية واعتنقوا الدين المسيحي وبعض الاجانب الذين قاموا بنشر المسيحية واتخذت الاجراءات القانونية حيالهم واحيلوا الى جهات الاختصاص. ونعرض عليكم اعترافات بعضاً منهم ونؤكد بأن جهاز الأمن الداخلي لن يولي أي جهد في الوقوف ضد اي محاولة لزعزعة امن الوطن والمواطن والحفاظ عن القيم الإسلامية فيه وسوف نقف بالمرصاد لأي أجنبي يحاول المساس بالدين الاسلامي وسلامة ليبيا وابنائها ، كما نوجه بالدعوة لكافة عائلاتنا بالوطن الحبيب لتنبيه وتوعية ابنائهم من هذا الخطر الذي يهدف الى تغيير هويتنا الاسلامية.تم النشر بواسطة جهاز الأمن الداخلي في الأربعاء، ٥ أبريل ٢٠٢٣
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