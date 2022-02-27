القبض على محكومة غيابياً بالإعدام في بنغازي

ألقى قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي، القبض على سيدة مطلوبة للقضاء ومحكومة غيابياً بالإعدام رمياً بالرصاص على ذمة قضية قتل.

وبحسب ما أفادت المديرية في بلاغ، فإن ذلك جاء في إطار الخطة الموضوعة من قِبل رئيس قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي لضبط الخارجين عن القانون والمطلوبين للعدالة، وعقب ورود معلومات عن سيدة تُدعى “أ.ص.ب” من مواليد 1995 وتتردد على منطقة جليانة بالتحديد بالقرب من مقاهي البطريق، وعلى الفور أصدر رئيس القسم تعليماته لأعضاء التحريات بضبطها؟

وانتقل أعضاء التحريات بالقسم إلى منطقة جليانة بالقرب من مقاهي البطريق وتم مراقبة المكان إلى أن تم خروجها من أحد المباني السكنية بالمنطقة وتم تتبعها وبإعداد كمين محكم لها تم ضبطها والانتقال بها إلى القسم.

وبالاستدلال معها، اعترفت بكل ما نُسب إليها وتم إحالتها إلى مكتب المحامي العام بنغازي لاستكمال باقي الإجراءات.