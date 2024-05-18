القبض على مروج مخدرات في بنغازي

تمكن قسم التحريات العامة، بمديرية أمن بنغازي من القبض على شخص يمتهن الاتجار بالمخدرات وتوزيعها على متن مركبته الآلية نوع هيونداي كلك.

وقالت مديرية أمن بنغازي في بيان، انه عقب ورود معلومات لقسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي، عن أحد الأشخاص يقوم بالاتجار بمادة الحشيش المخدرة وتوزيعها، أصدر رئيس قسم التحريات العامة تعليماته بالبحث والتحري وضبط الشخص المطلوب.

وبانتقال أعضاء التحريات إلى منطقة سيدي حسين، تمت مشاهدة الشخص المطلوب وضبطه، وضبط بحوزته قطع من مادة الحشيش المخدرة ومبلغ مالي وقدره 1795 دينارا، وقنينة سعة نصف لتر بها مواد مسكرة. وجرى الانتقال بالمتهم إلى القسم وبالتحقيق معه تبين أنه من مواليد 1990، واعترف بما نسب إليه وأحيل إلى جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.