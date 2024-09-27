القبض على مشتبهين بخطف عضو بالمجلس الأعلى للدولة

أعلن مكتب النائب العام، “القبض على ثلاثة مشتبهين في ارتكاب واقعة منع عضو المجلس الأعلى للدولة “نزار كعوان” من التنقل، والشروع في القبض عليه خارج نطاق القانون”.

وبحسب ما أفاد المكتب في بلاغ،”نجحت سلطة التحقيق في استجلاء هُويات المشتبه في ارتكابهم واقعة منع عضو المجلس الأعلى للدولة، نزار كعوان، من التنقل والشروع في القبض عليه خارج نطاق القانون”.

وأضاف البيان: “تلقّى مكتب النائب العام، بلاغاً، أشير فيه إلى الظروف الملابسة لنشاط مجهولين تعمدوا اعتراض طريق المجني عليه، ثم حاولوا اقتياده قسراً إلى وجهة غير معلومة”.

وعلى إثر ذلك، “تولى إطار الدعم الفني، بمكتب النائب العام، تدعيم إجراءات البحث التي أسفرت عن إثبات نسبة الواقعة إلى ثلاثة أعضاء منسبين إلى إدارة التوثيق والمعلومات بجهاز الأمن الداخلي، وبذلك أمرت سلطة التحقيق بضبط المشتبهين وإحضارهم”.