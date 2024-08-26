القبض على مصريين في بنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي، أن “تحريات مركز شرطة بوعطني، ألقت القبض على شخصين من الجنسية المصرية قاما بالإعتداء على مصري الجنسية وطعنه عدة طعنات بواسطة سكين لوجود مشكلة قديمة بينهم بدولة مصر”، كما أعلنت المديرية “عن “ضبط ثلاثة أشخاص من الجنسية المصرية أيضا، انتحلو صفة شركة لمكافحة الآفات والحشرات يمتلكها مواطن”.

وبحسب المديرية في بيان لها، “أفاد رئيس المركز أن عملية الضبط جاءت بعد ورود معلومات عن مشاجرة خلف محطة وقود المسماري بطريق النهر وإصابة شخص مصري الجنسية بعدة طعنات بواسطة سلاح أبيض (سكين) مما أدى لدخوله العناية المركزة بمستشفى الجلاء”.

وأضاف البيان: “على الفور إنتقل مأمور الضبط القضائي إلى مستشفى الجلاء وكان حالة المصاب لاتسمح بالإستدلال معه وتم تكليف أعضاء التحريات بالبحث والتحري وضبط الجناة وأسفرت جهود التحريات عن التوصل لتحديد هوية الجناة وتم انتقال أعضاء التحريات إلى مكان تواجد الجناة وحاول الجناة الهرب وتم التعامل معهما وضبطها والانتقال بهما إلى المركز وبالإستدلال مع الأول تبين أنه يُدعى ك.ف.ع من مواليد 2001 مصري الجنسية وشقيقه الثاني ع.ف.ع من مواليد 2006 وإعترفا بأنهما قاما بطعن المجني عليه بواسطة سكين على خلفية مشكلة قديمة بينهم بدولة مصر وحاولا الهرب إلى دولة مصر بعد الواقعة مباشرةً وإعترفا أيضاً بدخولهما للبلاد بطريقة غير شرعية، وتم إحالتهما إلى النيابة العامة”.

تحريات مركز شرطة بوعطني تلقي القبض على شخصين من الجنسية المصرية قاما بالإعتداء على مصري الجنسية وطعنه عدة طعنات بواسطة… تم النشر بواسطة ‏مديرية أمن بنغـــــــــــــازي – الصفحة المعتمدة والرسمية‏ في الأحد، ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤

وفي ذات السياق، تمكن قسم البحث الجنائي، “من ضبط ثلاثة أشخاص من الجنسية المصرية أيضا، انتحلو صفة شركة لمكافحة الآفات والحشرات يمتلكها مواطن”.

وبحسب المديرية، “أحيلت من النيابة العامة إلى قسم البحث الجنائي التابع لمديرية أمن بنغازي شكوى المواطن ر.ي.ع ضد ثلاثة أشخاص من الجنسية المصرية كونهم انتحلوا صفة الشركة التي يمتلكها والتي تعمل في مجال مكافحة الآفات والحشرات وكما تمكنوا من النصب والإحتيال على عدة مواطنين حضروا إلى مقر الشركة التي يمتلكها الشاكي يشتكون من سوء الخدمات والمواد المستخدمة وعلى الفور أصدر رئيس قسم البحث الجنائي تعليماته بالبحث والتحري وضبط المطلوبين حيث باشر أعضاء التحريات بعمليات البحث والتحري عن المطلوبين وتمكنوا من العثور على صفحة على موقع الفيس بوك تقوم بعرض نفس الخدمات حيث تم التواصل و التنسيق معهم وإستدراجهم لرش قطعة أرض”.

وقال البيان: “عند حضورهم تم ضبطهم وإستحضارهم إلى القسم #وبالإستدلال معهم تبين أن الأول يُدعى ت.أ.ع من مواليد 1991 والثاني يُدعى ع.ر.أ من مواليد 1998 والثالث يُدعى ع.م.ش. من مواليد 1999 وإعترفوا بما نُسب إليهم وأفادوا بأنهم يزاولون تلك المهنة بدون ترخيص وبدون دراية منهم بخطورة هذه المواد ويقومون بخلطها دون مقادير، واتخذت كافة الإجراءات القانونية حيالهم وأحيلوا إلى النيابة العامة”.

"قسم البحث الجنائي" يتمكن من ضبط ثلاثة أشخاص من الجنسية المصرية انتحلو صفة شركة لمكافحة الآفات والحشرات يمتلكها مواطن… تم النشر بواسطة ‏مديرية أمن بنغـــــــــــــازي – الصفحة المعتمدة والرسمية‏ في السبت، ٢٤ أغسطس ٢٠٢٤