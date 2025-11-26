القبض على مطلوبين بجرائم قتل في طرابلس

تمكنت إدارة التحريات وجمع الاستدلال والقبض بجهاز البحث الجنائي الليبي من القبض على أربعة مطلوبين قضائياً، بينهم متهم في قضية قتل تعود إلى عام 2006، وضبط بحوزتهم كمية من مادة الحشيش المخدرة، وذلك خلال عملية أمنية محكمة في منطقة قنفودة بشارع الهرابة.

وذكرت إدارة التحريات أن العملية بدأت بإعداد كمين دقيق أسفر عن ضبط المطلوبين، الذين حاولوا مقاومة رجال الأمن، إلا أن القوة الأمنية تمكنت من السيطرة عليهم وتسجيل محضر بالمقاومة.

وأوضح البيان أنه جرى حجز المتهمين بمقر الجهاز وإعداد محاضر رسمية لإحالتهم إلى جهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية وفق الأطر التنظيمية والقانونية.

وأكدت الإدارة أن العملية تأتي ضمن جهود جهاز البحث الجنائي لملاحقة المجرمين والمطلوبين، وتعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة والمناطق المحيطة بها.