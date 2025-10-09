القبض على مطلوب بتهم قتل وسرقات مسلحة

تمكّن أعضاء التحري بمكتب المعلومات والمتابعة الأمنية من القبض على المدعو “م.ع.ك” المطلوب على ذمة عدة قضايا خطيرة تتعلق بالقتل والسطو المسلح، وقد اعترف المتهم بما نسب إليه من تهم بعد استدلاله من قبل الأجهزة الأمنية.

والتهم التي وجهت إليه تشمل:

* قتل المواطن “أ.م. ال” في 21 سبتمبر 2014 بدائرة مركز شرطة جودايم.

* قتل المواطن “خ، أ، ال” في 18 ديسمبر 2016 بدائرة مركز شرطة المعمورة.

* قتل المجني عليهما “خ.ن. م. ب” و”ع، ن،م” في 7 يونيو 2017 بدائرة مركز شرطة الزهراء.

* قتل المواطن “ع، م، أ، خ” في 8 يونيو 2017 بدائرة مركز شرطة الزهراء.

* السطو المسلح على مخزن (هنقر) في 8 نوفمبر 2017 بدائرة مركز شرطة أنجيله.

وبعد اعترافاته، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتم إحالة المتهم إلى مكتب النائب العام، كما أكدت وزارة الداخلية أن البحث والتحري مستمران لضبط باقي المطلوبين في القضايا المذكورة.