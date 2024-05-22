القبض على مطلوب بعدة جرائم في العجيلات

ألقى مأمورو الضبط القضائي القبض على مطلوب بعدة جرائم، تم ارتكابها في مدينة العجيلات، وذلك بعد سنوات من ملاحقته، بناء على أمر النيابة العامة.

وذكر مكتب النائب العام في بيان، أنه إيفاء ً بواجب إنصاف ضحايا واقعات، قتل وتهجير قسري وإضرام نار في بعض منازل سكان مدينة العجيلات، وعمل مسلح استهدف الاستيلاء على أموال فرع مصرف الوحدة في المدينة، تم توقيف المتهمن الذ1ي طالت ملاحقته.

وذكر المكتب أنه تم تسليم المتهم لوحدة شؤون الضبط القضائي بمكتب النائب العام تمهيداً لعرضه على وكيل النيابة.