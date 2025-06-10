القبض على مطلوب خطير بقضايا سطو وسرقات بالإكراه في طرابلس

تمكّن أعضاء وحدة التحري بمركز شرطة أبو سليم من إلقاء القبض على أحد العناصر الإجرامية المصنّفة “خطيرة”، والمتورطة في سلسلة من قضايا السطو والسرقات بالإكراه، وذلك في إطار الجهود الأمنية المتواصلة لتعزيز الأمن والاستقرار داخل المنطقة.

وجاءت عملية الضبط بعد ورود معلومات مؤكدة تفيد بتورط المطلوب في عدة وقائع جنائية خطيرة، ليباشر فريق التحري عمليات الرصد والمراقبة الدقيقة لتحركاته. وقد أسفرت العملية الأمنية عن ضبط المتهم بعد خطة محكمة نفذها الفريق الأمني بالمركز.

ويواجه المتهم قضايا متعددة تعود إلى شهر مايو 2025، أبرزها:

1. واقعة سرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح – بتاريخ 22/05/2025

2. واقعة سرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح – بتاريخ 24/05/2025

3. واقعة سرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح – بتاريخ 25/05/2025

4. واقعة سرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح – بتاريخ 26/05/2025

5. واقعة ضرب وسب وتهديد – بتاريخ 26/05/2025

وقد تم الاستدلال مع المتهم داخل مقر المركز، قبل أن تتم إحالته إلى النيابة العامة المختصة التي باشرت بدورها الإجراءات القانونية وأصدرت أمرًا بإيداعه السجن على ذمة التحقيق.

وأكد أعضاء التحري بمركز شرطة أبو سليم مواصلتهم لملاحقة المطلوبين جنائيًا، والتصدي لكافة أشكال الجريمة، بما يعزز الأمن ويحمي المواطنين ويكرّس سيادة القانون.