القبض على مطلوب في عدة قضايا

تمكن أعضاء قسم شرطة النجدة بمديرية أمن القره بوللي، من ضبط المدعو “ع.ج.خ.ا” والمطلوب لدى مركز شرطة قصر الأخيار على عدد 13 محضر.

وبحسب ما أفادت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية في بلاغ، فإن المقبوض عليه مطلوب لدى النيابة العامة قصر الأخيار في عدة وقائع منها الضرب والاعتداء والايذاء الجسيم على والده وطرده من المنزل والاستيلاء على أملاكه بقوة السلاح وكذلك تهديد والده ومحاولة قتله.

كما قام المقبوض عليه أيضاً بالتعدي على عمه وطرده من منزله بقوة السلاح؛ والتهجم على ابن عمه بواسطه السلاح الناري وطرد زوجة أبيه من منزلها والاعتداء عليها بضرب؛ بالإضافة إلى تهديد المواطنين في طريق العام وتعدي على أرض وقطع أشجار فيها ورماية على مواطن في منزله بواسطة سلاح ناري.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات حياله وإحالته إلى مركز شرطة قصر الأخيار من حيث الاختصاص لاستكمال الإجراءت القانونية حياله.