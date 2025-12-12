القبض على مطلوب في قضايا خطف وقتل

باشرت القافلة الأمنية تنفيذ عملية ضبط استهدفت متهمًا مطلوبًا في عدد من القضايا الجنائية الخطيرة، بعد تلقي تعليمات مباشرة من مكتب النائب العام بمتابعته على خلفية تورطه في جرائم خطف وقتل ببلدية قصر بن غشير.

وجاءت العملية عقب تحريات مكثفة أجرتها المكونات الأمنية التابعة لمديرية أمن طرابلس، واعتمدت على جمع معلومات دقيقة حول تحركات المتهم.

وتبيّن خلال التحري أنّ المعني متورط في قضايا متعددة من بينها خطف وقتل، وقضية قتل منفصلة، وقضية اعتداء بالضرب وإتلاف ممتلكات، وقضية خطف أخرى، وسرقة من داخل منزل.

وانتهت العملية بضبط المتهم بعد عملية متابعة دقيقة، وإحالته مباشرة إلى مكتب النائب العام لاستكمال الإجراءات القانونية.

وتؤكد مديرية أمن طرابلس استمرار تنفيذ أوامر الضبط وملاحقة المطلوبين بهدف تعزيز الأمن والاستقرار داخل العاصمة.

ضبط مرتكب واقعة دهس امرأة في طرابلس

باشرت مديرية أمن طرابلس إجراءات تتبع واقعة دهس امرأة بعد انتشار مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يوثّق الحادث الذي وقع في محيط طريق المطار في 11 نوفمبر 2025.

واعتمدت فرق التحري بالمديرية على تحليل المحتوى المتداول، وتشكيل فريق عمل لتحديد نوع المركبة والبحث عن أي معطيات يمكن أن تقود إلى الفاعل.

وتوصّلت التحريات الميدانية إلى التعرف على المجني عليها التي تبيّن أنها في العقد الثالث وتعاني اضطرابًا نفسيًا، وتتحرك عادة في منطقتَي طريق المطار وطريق الفلاح، وجرى العثور عليها في وضع نفسي غير مستقر أدى إلى ابتعادها عن فرق التحري عند محاولة التواصل معها.

وتولّى فريق متابعة مواقع التواصل تحديد المركبة المستخدمة في الحادث، ما ساعد في تضييق دائرة الاشتباه. وأسفرت الجهود المشتركة بين مكتب البحث الجنائي وقسم النجدة وعدد من المكونات الأمنية عن ضبط مرتكب الواقعة، الذي أقرّ بالفعل المنسوب إليه.

وانتهت الإجراءات بإحالة المتهم إلى مكتب النائب العام، مع التحفظ على المركبة والهاتف المستخدم في التوثيق، لاستكمال المسار القانوني.