بعد سنوات من الملاحقة.. القبض على مطلوب في قضية اختلاس كبرى

أعلنت وحدة التحري والتحقيقات التابعة لإدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، عن إلقاء القبض على المدعو (ع. ح. ال. ال)، المطلوب لدى النيابة العامة على ذمة القضية رقم (1/2017)، والمتعلقة بتهم اختلاس وسرقة مبلغ مالي يقدّر بـ(500,000) خمسمائة ألف دينار ليبي.

وأكدت الوحدة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، حيث تم إحالته موقوفًا إلى النيابة العامة المختصة لاستكمال التحقيقات.

وتأتي هذه العملية في إطار جهود إدارة إنفاذ القانون لتعزيز الأمن ومكافحة الفساد المالي والإداري.