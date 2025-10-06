القبض على مطلوب في قضيتي قتل في الزاوية وجودائم

تمكّن أعضاء التحري بمكتب المعلومات والمتابعة الأمنية من إلقاء القبض على المدعو “ع.ع.خ.ل”، ليبي الجنسية، المطلوب على ذمة واقعة قتل المواطن حسام عمر سعيد التي وقعت بتاريخ 12 / 2 / 2011م بدائرة مديرية أمن الزاوية.

وبحسب وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، خلال الاستدلال معه داخل المكتب، اعترف المتهم بمشاركته في واقعة قتل أخرى رفقة عدد من الأشخاص، راح ضحيتها المواطن أكرم سعود، وذلك بتاريخ 19 / 9 / 2014م بدائرة مركز شرطة جودائم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهم إلى مكتب النائب العام، فيما لا يزال البحث جارياً لضبط بقية المطلوبين.