القبض على منفذي اغتيال أحد عناصر قوة الردع الخاصة

أعلنت قوة الردع الخاصة التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني القبض على منفذي اغتيال أحد أفراد القوة.

وأوضحت القوة في بيان عبر صفحتها الرسمية أنه بعد تعاون أمني بين الأجهزة الأمنية تم التوصل إلى الجناة الذين قاموا بقتل أحد أفراد قوة الردع الخاصة فضل يونس فضل وشخص أفريقي يدعى سالم.

وأضافت القوة أن الجناة وهما مصطفى حسن إبراهيم زوبي ومحمد صالح فرج الفيتوري قد أقترفا الجريمة وهم في حالة سُكر ظاهر ولاذوا بالفرار.

وأشارت قوة الردع الخاصة أن أحدهم قام بتسليم نفسه إلى جهاز المباحث العامة الذي أستدل مع المعني وتم إحالته إلى مكتب النائب العام والمتهم الثاني جاري الإستدلال معه وإحالته إلى مكتب النائب العام.

هذا وأعلنت القوة السبت الماضي اغتيال أحد عناصرها فضل يونس فضل قائلةً إنه قُتل مظلوماً مغدوراً به على أيادي المجرمين المارقين -بحسب قوة الردع الخاصة-، فيما ذكرت مصادر إعلامية أن المغدور به قُتل برصاص مجهوليْن اثنين يستقلان سيارة معتمة الزجاج اقتربت من واجهة مطعم الروبيان بطريق الشط في طرابلس وأطلقا النار عليه مما أدى إلى وفاته.