القبض على مهاجم مركز شرطة في «مصراتة» بقنبلة يدوية!

أعلنت قوة العمليات المشتركة، “القبض على متهم بمهاجمة مركز شرطة الغيران في مدينة مصراتة باستخدام قنبلة يدوية”.

وذكرت القوة في بيان على صفحتها بالفيسبوك، “أن الواقعة تعود إلى السادس من مايو الجاري، عندما تعدى المتهم على مركز الشرطة باستخدام قنبلة يدوية (رمانة) وهاجم أفراد المركز قبل أن يلوذ بالفرار على متن سيارة لا تحمل أي لوحات”.

وأضاف البيان، “أن القوة تمكنت من إلقاء القبض على المتهم بعد أن قامت إدارة التحري بعمليات بحث وتحري واسعة للتثبت من مكان تواجده، حيث كان يقوم بتغيير سيارته ومكانه باستمرار، وبعد التأكد من موقعه تم إعداد كمين مُحكم له وإلقاء القبض عليه تمهيداً لتسليمه لمركز الشرطة المختص”.