القبض على نجم «مانشستر سيتي» بتهمة السرقة

ذكرت صحيفة “إل موندو” الإسبانية، أنّ شرطة مدريد، ألقت القبض على أحد لاعبي “مانشستر سيتي”، بتهمة سرقة هاتف محمول.

وبحسب الصحيفة، “ألقت الشرطة القبض على البرتغالي “ماتيوس نونيز”، لاعب مانشستر سيتي، بتهمة سرقة هاتف محمول من ملهى ليلي في مدريد يوم 8 سبتمبر”.

وأضاف التقرير أن “القبض على اللاعب تم في ملهى “لا ريفييرا”، بعد اتهامه بسرقة الهاتف من رجل يبلغ 58 عاما، حاول التقاط صورة له دون إذن في دورات المياه في الملهى الليلي”، “ويقال إن “نونيز” خطف الهاتف في نوبة غضب ورفض إعادته”.

ووفق الصحيفة، “تم إطلاق سراح “نونيز”، بعد تدخل محام، ومن المتوقع أن يواجه اتهامات ومحاكمة بشأن الحادث”.

هذا وشارك “نونيز”، في 6 مباريات هذا الموسم، سجل خلالها هدفا واحدًا.

Matheus Nunes was arrested and then released in Madrid on 8th September.



Nunes was accused of taking the phone from a 58 year-old man, who had tried to take a photo of him in a nightclub toilets. 🤦🏼‍♂️📸



[via El Mundo / Daily Star] pic.twitter.com/e22wQLfdUC — mcfc lads (@mcfc_lads) October 2, 2024