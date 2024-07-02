 القبض على وافد اعتدى بالضرب على «زوجته» في بنغازي

القى عناصر مركز شرطة العروبة بمدينة بنغازي، القبض على وافد سوري الجنسية، صدر بحقه أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة على ذمة واقعة الاعتداء على زوجته بالضرب مما تسبب لها بعملية إجهاض.

وذكرت مديرية أمن بنغازي في بيان لها، “أن تفاصيل الواقعة بدأت بحضور مقيمة سورية الجنسية، ولديها عريضة من النيابة العامة تضمن شكواها ضد زوجها، كونه اعتدى عليها بالضرب مما تسبب لها بالإجهاض، وصدر بحقه أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة”.

وبحسب البيان، “ألقى عناصر تحريات المركز القبض على المتهم الذي حاول الهرب بتعليمات رئيس المركز، وتم التعامل معه وضبطه، والانتقال به إلى المركز، وبالاستدلال معه تبين أنه يُدعى م.ع.أ من مواليد عام 1994م، واعترف بما نُسب إليه وأحيل موقوفًا إلى النيابة العامة”.

في سياق متصل، ضبط قسم التحريات العامة في مديرية أمن بنغازي، ثلاثة أشخاص من الجنسية السودانية يمتهنون الإتجار بالمواد المُسكرة وحبوب الهلوسة بمنطقة الماجوري.

وقالت المديرية في بيان لها: “تنفيذاً لتعليمات مدير أمن بنغازي اللواء أحمد الشامخ والقاضية بمحاربة آفة المخدرات والمُسكرات والقضاء عليها وبعد ورود معلومات لدى قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي عن ثلاثة أشخاص من الجنسية السودانية يمتهنون الإتجار بالمخدرات والخمور المحلية وعلى الفور أصدر رئيس قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي تعليماته بالبحث والتحري وضبط المطلوبين”.

وأضاف البيان: “تم انتقال أعضاء التحريات وبإعداد كمين محكم لهم تم ضبطهم متلبسين بعملية البيع وضبط بحوزتهم عدد من القنينات سعة نصف لتر تحتوي على مواد مُسكرة وكذلك عدد من حبوب الهلوسة وعدد 8 قطع من مادة الحشيش المخدرة وتم الإنتقال بهم إلى القسم وبالإستدلال معهم إعترفوا بما نُسب إليهم وتم إحالتهم إلى جهات الإختصاص”.

"قسم التحريات العامة" "بمديرية أمن بنغازي" يضبط ثلاثة أشخاص من الجنسية السودانية يمتهنون الإتجار بالمواد المُسكرة وحبوب… تم النشر بواسطة ‏مديرية أمن بنغـــــــــــــازي – الصفحة المعتمدة والرسمية‏ في الاثنين، ١ يوليو ٢٠٢٤