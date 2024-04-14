القبض على وافد سرق قرابة 30 ألف دينار في بنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي، ضبط وافد سرق (29.850) ألف دينار من أحد محلات الأقمشة في سوق المصرية.

وأشارت المديرية في بيان، اليوم الأحد، إلى أن مواطن ليبي تقدم بشكوى ضد مجهول سرق المبلغ من محله التجاري، مشيرا إلى شكه بمجموعة من العمالة الوافدة تقطن في عمارة سكنية بالقرب من السوق.

وحسب البيان، لاحظ أعضاء التحريات آثار أقدام دخلت وخرجت من المحل، وجرى ضبط مجموعة من العمالة الوافدة، وأفضت التحقيقات لتطابق آثار الأقدام مع شخص تشادي الجنسية.

واعترف المتهم بما نُسب إليه، وأحيل موقوفاً إلى النيابة العامة.