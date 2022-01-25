القبض على وزير الصحة بتعليمات من النائب العام

ألقى جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، القبض على وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية على الزناتي، بناء على تعيمات من النائب العام، بحسب ما أفاد مصدر لـ”عين ليبيا”.

ووجه مكتب النائب العام خطاباً إلى رئيس مصلحة الجوزات والجنسية وشؤون الأجانب، بشأن منع سفر وزير الصحة ووكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان سمير عبدالله كوكو، على خلفية تجاوزات ومخالفات مالية، بناءً على تقرير صادر من ديوان المحاسبة.

وأشار الخطاب إلى التحقيقات الجارية في التقرير المقدم من رئيس ديوان المحاسبة بشأن المخالفات والتجاوزات المرتكبة في الوقائع المتعلقة بتوريد وتركيب مصانع الأوكسجين والمراكز الطبية.