القبض على 15 سجينا فروا من سجن مليتة غرب صبراتة

أعلنت مديرية أمن السهل الغربي، ضبط 15 سجينا فروا من مؤسسة الإصلاح والتأهيل مليتة.

وقالت المديرية في بيان عبر صفحتها على فيسبوك، إنها قامت بتشكيل فريق عمل للبحث والتحري وضبط الفارين بناء على ما حصل فجر أمس من تمرد مسلح للمساجين والذي نتج عنه فرار العديد منهم لداخل الحدود الإدارية للمديرية.

وأوضحت المديرية أن المساجين الفارين أغلبهم من مرتكبي الجرائم الخطيرة، مطالبة المواطنين بالتحلي بروح الوعي والمسؤولية بإبلاغ الجهات الأمنية المختصة عن أي معلومات من شأنها أن تؤدي إلى ضبط باقي الفارين وعدم التستر عن أي منهم.

وكانت وسائل إعلام أفادت بأن عددا من السجناء نجحوا بالفرار من أحد السجون، فيما قتل شرطي كان يحرس المكان