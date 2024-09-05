القبض على 3 متهمين بقتل «البيدجا»

أعلن مكتب النائب العام، أن “سلطة التحقيق أرشدت مأمور الضبط القضائي إلى الاسماع لأقوال أحد مرتكبي واقعة قتل آمر الأكاديمية البحرية عبد الرحمن سالم ميلاد المشهور بـ”البيدجا” بعد أن سلم نفسه طوعا للنيابة العامة”.

وبحسب بلاغ للمكتب، أمرت السلطة بضبط ثلاثة مشتبهين، أسفر البحث عن إثبات ضلوعهم في الجريمة، ووجّهت مكونات وزارة الداخلية بإنفاذ هذا التدبير.

وكانت قد شهدت منطقة جنزور في أطراف العاصمة الليبية طرابلس، قبل أيام، مقتل “البيدجا” بالرصاص عقب خروجه من الأكاديمية البحرية الليبية.