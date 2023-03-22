القبض على 3 نساء متهمات في التهجم على منزل مواطنة

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، القبض على 3 نساء من العمالة الوافدة متهمات في واقعة التهجم على منزل مواطنة ليبية مقيمة بمنطقة اسبيعة جنوبي العاصمة طرابلس، والاعتداء عليها وضربها بواسطة سكين مما أدى إلى كسر في يدها وسرقة مبلغ مالي منها قدره 2000 دينار.

وعلى إثر البلاغ الوارد إلى قسم البحث الجنائي بمديرية أمن النواحي الأربع من قبل مركز شرطة اسبيعة، تم تكليف دوريات التحري بقسم البحث الجنائي بالانتقال إلى مكان الواقعة، ومن خلال البحث والتحري تم ضبط 3 نساء من الجنسية السودانية.

وتم جلبهن إلى مقر القسم واستدعاء المشتكية للقسم رفقة ابنها الذي كان حاضراً للواقعة رفقة والدته؛ وتم التعرف عليهن وهن من قمنا بالتهجم على المنزل والسرقة بالإكراه وتحت تهديد السلاح.

واتخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالة المتهمات إلى مركز شرطة اسبيعة من حيث الاختصاص.