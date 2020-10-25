القبض على 4 أشخاص متهمين في واقعة دخول أحد المنازل بقوة السلاح

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، القبض على 4 أشخاص متهمين في واقعة دخول الى أحد المنازل بقوة السلاح.

وأفادت الوزارة في بلاغ اليوم الأحد، بأنه من خلال التحري وجمع المعلومات تمكن أعضاء التحري بمركز شرطة عين زارة بمديرية أمن طرابلس من إلقاء القبض على تشكيل عصابي مكون من أربعة أشخاص وهم الأخوين “ن.ك” و”ف.ك” والمدعو “ع.ع” والمدعو “س.ب” والمتهمين في واقعة دخول إلى أحد المنازل بقوة السلاح وسرقة مبلغ مالي وقدره 1700 ألف وسبعمئة دينار وجهاز تلفزيون وهواتف محمولة، كما قاموا بخطف زوجة صاحب المنزل والاعتداء عليها.

ومن خلال التحقيق معهم اعترفوا بما نسب إليهم، واتخذت الإجراءات القانونية حيالهم وتم إحالتهم للنيابة العامة من حيث الاختصاص.