القبض على 4 متهمين مطلوبين ومقتل 3 آخرين

أعلن مكتب النائب العام، اليوم الجمعة، القبض على 4 متهمين مطلوبين في مدينتي العجيلات والزاوية ومحيطهما، ووفاة 3 آخرين في اشتباكات مع عناصر الأمن خلال عملية القبض عليهم.

وأفاد المكتب في بلاغ، بأن مأموري الضبط القضائي باشروا عمليات البحث عن المتهمين الذين أسرفوا في قتل الناس وافتكاك أموالهم عنوة وذلك تنفيذا لأوامر ضبط وإحضار الضالعين في ارتكاب جرائم القتل والحرابة في مدينتي العجيلات والزاوية ومحيطهما.

وأوضح مكتب النائب العام أن عمليات البحث أسفرت عن تحديد مكان وجود 7 متهمين، تم القبض على 4 منهم وتوفي 3 آخرين نتيجة استعمالهم لأسلحة نارية لمقاومة عملية القبض عليهم.

وأشار المكتب إلى أن النيابة العامة تولت بحث الأحداث التي صاحبت عملية القبض على المتهمين والظروف التي استدعت اللجوء إلى القوة والأسلحة؛ ووجهت الضابطة القضائية باستيفاء إجراءات الاستدلال في مواجهة بقية المقبوض عليهم.