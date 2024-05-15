القبض على 77 متهما في جرائم قتل بطرابلس

أعلن مكتب النائب العام، اليوم الأربعاء، القبض على 77 متهما في ارتكاب جرائم قتل بالعاصمة طرابلس.

وبحسب بلاغ للمكتب، فإنه إيفاء بواجب إنصاف ضحايا واقعات قتل ارتكبت خلال السنوات 2011، 2012، 2013، 2014، 2017، 2023، 2024؛ فقد تمكن مأمورو الضبط القضائي في نطاق اختصاص مديرية أمن طرابلس من إنفاذ أوامر الضبط الصادرة في مواجهة 77 شخصاً نُسِبت إليهم أفعال قتل حتمت ملاحقتهم.

تولى المأمورون سماع أقوالهم ثم عرضهم على سلطة التحقيق خلال المواعيد المرعية.