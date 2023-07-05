القبض على 78 متهما بارتكاب عدة جرائم في مدينة الزاوية

أعلن مكتب النائب العام، مساء الثلاثاء، القبض على 78 متهما بارتكاب جرائم قتل وتجارة مخدرات في مدينة الزاوية كان جلهم فارا من العدالة منذ سنوات.

وبحسب ما أفاد المكتب في بلاغ، فإنه إيفاءً بواجب إنصاف ضحايا الانتهاكات الجسيمة؛ وردِّ تداعيات أفعال الجماعات القائمة على إدارة نشاط الاتجار في المواد المخدرة؛ والمؤثرات العقلية؛ والسلائف الكيمائية؛ باشر أعضاء الضبط القضائي المنسَّبين إلى الغرفة الأمنية المشتركة الزاوية اختصاصاتهم؛ بمعية القوة الأمنية المنوط بها إجراء مخطط التدابير الاحتياطية قِبَل المتهمين بارتكاب الانتهاكات التي طالت حقوق بعض السكان في مدينة الزاوية، وكذلك الضالعين في إدارة أنماط التعامل في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

وترتَّب عن النشاط الإجرائي وصول الضابطة القضائية إلى 65 متهماً بارتكاب جرائم ضد النفس؛ كان جلهم غائباً عن الإجراءات منذ سنوات.

كما أدركت جهة الاستدلال، تحت إشراف الإطار القضائي في مكتب النائب العام، غاية حلِّ تعقيدات تنظيم أنشطة غير مشروعة؛ بضبط 9 متهمين من أرباب تجارة المخدرات والمؤثرات العقلية وإحضارهم؛ وتحديد هوية المنخرطين في هذا النشاط جميعهم.

وبمطالعة النائب العام نتائج العمل الضبطي؛ وجه النيابات والمكونات الأمنية بالاستمرار في نشاطها القضائي تعزيزاً لسيادة القانون، ومواصلة العمل وفق آليات ضامنة لتضافر سلطات إنفاذ القانون حول مكافحة آفة المخدرات؛ وملاحقة مرتكبي جرائم القتل.