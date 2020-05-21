القبلاوي: بسط السيطرة الأمنية على كامل التراب الليبي هو هدف حكومة الوفاق

قال الناطق الرسمي باسم ⁧‫وزارة الخارجية‬⁩ بحكومة الوفاق محمد ⁧‫القبلاوي‬⁩، إن بسط السيطرة الأمنية على كامل التراب الليبي هو هدف حكومة الوفاق حتى تتمكن من إدارة العملية السياسية مع كل الأطراف المؤمنة بالدولة المدنية الديمقراطية.

ونوه القبلاوي في تصريحات صحفية اليوم الخميس، بأن حكومة الوفاق لن تتخلى عن أهداف إنهاء التمرد والانقلاب مهما استلم من وصفه بـ”مجرم الحرب حفتر” من دعم وقُدِمت له المساعدة، ومحاربة الإرهاب بكل صوره.

وأضاف يقول: “القيادة السياسية والعسكرية حسمت أمرها، وقرّرت تحرير كامل التراب الليبي من المرتزقة والانقلابيين والميليشيات الإرهابية التابعة لحفتر”. محتوى ذو صلة سيالة: سنوثق انتهاكات الدول الداعمة لحفتر ونقدمها لمجلس الأمن وتابع: “وزارة الخارجية تُكرر رسالة رئيس المجلس الرئاسي بدعوة إخواننا في الوطن للالتحاق بالدولة، سواء في المنطقة الشرقية أو باقي ربوع ليبيا، وأن ينفُضوا الحكم العسكري الاستبدادي الشمولي، وأن نتجه إلى بناء دولة مدنية تحافظ على سيادتها وأمنها وسيادة وأمن جيرانها”. ودعا متحدث الخارجية كافة الدول الداعمة للعدوان للتخلي عن حفتر، مشيراً إلى أن رهانها عليه رهان خاسر، وأن مصالحها تكون مع الدولة الليبية المعترف بها دولياً، والمتمثلة في حكومة الوفاق.