القبلاوي: حكومة الوفاق تسعى للتحقيق في جرائم المقابر الجماعية

أفاد الناطق باسم وزارة الخارجية بحكومة الوفاق محمد القبلاوي، بأن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج طلب في رسالة موجهة للبعثة الأممية في ليبيا تقديم المساعدة اللازمة للجهات الوطنية في التحقيق في جرائم حفتر في مدينة ترهونة وجنوب العاصمة طرابلس.

ونقل المكتب الإعلامي بالوزارة عن القبلاوي قوله، إن رئيس المجلس الرئاسي أكد أنه سيكون من المفيد جدا في هذه المرحلة تقديم البعثة المساعدة اللازمة لجهات التحقيق الوطنية على أن تكون هذه المساعدة في صورة مساعدات فنية ومشورات في مجال حقوق الإنسان وتوثيق هذه الانتهاكات وجمع الأدلة.

وأوضح أن حكومة الوفاق الوطني تسعى للتحقيق في جرائم المقابر الجماعية في مدينة ترهونة وزرع الألغام جنوب العاصمة طرابلس ومعاقبة مرتكبيها بكل شفافية واحترافية.