القدس.. إصابة فلسطينيين خلال مواجهات في باب العامود

اندلعت، الليلة، مواجهات بين عشرات الشبان والمصلين المقدسيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط باب العمود بالقدس المحتلة، وذلك بعد استفزازات واعتداءات نفذتها الأخيرة في المنطقة بعد خروج المصلين من المسجد الأقصى المبارك ما أسفر عن إصابة 19 مواطنا على الأقل.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن مواجهات اندلعت في منطقة باب العمود وامتدت باتجاه باب الساهرة وشارع السلطان سليمان، قامت خلالها قوات الاحتلال بملاحقة الشبان ونصب حواجز عند محيط باب الساهرة.

في غضون ذلك، أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي المطاطي وقنابل الغاز صوب الشبان، بينما اعتقلت شابين من منطقة باب العامود.

وأعلن الهلال الأحمر تسجيل 19 إصابة، عولجت 15 منها ميدانيا، فيما تم نقل 4 من المصابين الى المستشفى لاستكمال العلاج.

تغطية صحفية: "قرابة عشرين إصابة تم تسجيلها في باب العامود بالقدس إثر اعتـ.ــداء قوات الاحتلال على الأهالي"#شبكة_القسطل pic.twitter.com/xUw1xNdbAt — AlQastal القسطل (@AlQastalps) April 3, 2022

وأشارت وكالة “وفا” إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا بعد اعتداء أعداد كبيرة من جيش الاحتلال عليه بالهراوات، كما اعتقلت وحدة من “المستعربين” شابا آخر من المكان بعد ملاحقته، كما اعتدت قوات الاحتلال على مسن في محيط باب العامود بالقدس المحتلة، ما أسفر عن إصابته بالرأس، ثم قامت باعتقاله.

وفي حصيلة لعدد المعتقلين خلال المواجهات، أعلن مكتب إعلام الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت حوالي 10 مقدسيين خلال المواجهات في باب العمود، اثنان منهم من قبل وحدة للمستعربين، في حين تم الاعتداء على شابين ومسن مما تسبب لهم بإصابات متفاوتة، وتم نقلهم جميعهم إلى ما يسمى معتقل المسكوبية بالقدس الغربية.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت في وقت سابق مساء اليوم، طفلا من باب العمود لم تعرف هويته، والشاب راضي الددو من شارع الواد بالبلدة القديمة بعد أن داهمت عدة منازل وفتشتها، كما اعتقلت الشاب منذر الرجبي بعد أن اقتحمت حي بطن الهوى.

تغطية صحفية: " استنفار قوات الاحتلال في منطقة باب العامود بالقدس حتى اللحظة" pic.twitter.com/8QAU9t9vfO — AlQastal القسطل (@AlQastalps) April 3, 2022

إلى ذلك، أجرى وزير الخارجية الإسرائيليّ يائير لبيد، مساء اليوم الأحد، جولة استفزازية في ساحة باب العمود بالقدس المحتلة، وهو ما استنكرته وزارة الخارجية الفلسطينية واعتبرت الوعودات التي أطلقها لغلاة المتطرفين اليهود بنشر المزيد من قوات الاحتلال وشرطته في القدس بحجة توفير الحماية لهم في الأعياد اليهودية، تحريضا ضد الفلسطينيين بامتياز.