القدس.. استمرار اقتحام المسجد الأقصى من المستوطنين الإسرائيليين

اقتحم 788 مستوطنا إسرائيليا، الثلاثاء، المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة تحت حراسة مشددة من الشرطة، وذلك بمناسبة عيد الفصح اليهودي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إنّ 788 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى اليوم، وأنّ المستوطنين اقتحموا المسجد ضمن 16 مجموعة بحماية شرطة الاحتلال

والاثنين، ذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أنّ ألف و531 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى، بينما اقتحمه 912 آخرين الأحد الماضي.

والأسبوع الماضي، دعت جماعات استيطانية لاقتحامات واسعة للمسجد الأقصى بمناسبة عيد الفصح اليهودي المستمر حتى غد الأربعاء.