القدس.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك

أفادت وكالة “الأناضول” للأنباء، بأن عشرات المستوطنين الصهاينة اقتحموا اليوم الأحد، المسجد الأقصى المُبارك بمدينة القدس المحتلة، فيما اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي 4 شبان فلسطينيين، بينهم شقيقان.

واقتحم المستوطنون باحات المسجد الأقصى برفقة حراسات مشددة من عناصر الشرطة الإسرائيلية.

وقال مركز معلومات وادي حلوة (حقوقي غير حكومي) في بيان مقتضب، إن الاقتحام تمّ من باب المغاربة بالمسجد الأقصى.

وعاد المستوطنون لاقتحام المسجد الأقصى المبارك بعد إعادة افتتاحه في 31 من مايو الماضي، إثر إغلاق دام أكثر من شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأفاد شهود عيان لوكالة “الأناضول”، بأن قوات الشرطة الإسرائيلية اعتقلت شابين من بلدة أبوديس شرقي القدس المحتلة، وآخرين من حيّ وادي الجوز وسط القدس وهما شقيقان.

وأوضح الشهود أنّ قوات الاحتلال داهمت منازل المعتقلين وفتشتها، ولم يتسن معرفة سبب الاعتقال، كما لم تعقب الشرطة الإسرائيلية على الفور .

وفي سياقٍ ذي صلة، قال نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) إن قوات الاحتلال اعتقلت منذ بداية العام الجاري، أكثر من 750 فلسطينيًا في مدينة القدس.