القدس.. متطرفون إسرائيليون يُكثفون اقتحاماتهم المتحررة لباحات الأقصى

جدد مستوطنون إسرائيليون متطرفون، صباح اليوم الإثنين، اقتحاماتهم المتكررة لباحات المسجد الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الإحتلال.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إنّ ما يزيد عن 160 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد في غضون ساعة واحدة، موضحة أنّ من بين المقتحمين عضو الكنيست الإسرائيلي السابق عن حزب الليكود اليميني الحاخام يهودا غليك.

ونقلت وكالة الأناضول التركية عن شهود عيان أنّ المستوطنين اقتحموا المسجد على شكل مجموعات كبيرة بحراسة الشرطة الإسرائيلية من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد الأقصى.

وحذرت الهيئات والمرجعيات الإسلامية في القدس، من تصاعد الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، وذلك بعد دعوات وجهتها جماعات إسرائيلية دعت فيها لاقتحامات كثيفة للمسجد الأقصى، بمناسبة عيد نزول التوراة الذي بدأ الأحد وينتهي الإثنين.