القديري: «التحول الرقمي» أولوية استراتيجية لتعزيز الكفاءة التعليمية

نظم مركز المعلومات والتوثيق بوزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، صباح اليوم ورشة عمل بعنوان “إدارة وتحديث المواقع الإلكترونية ودعم التحول الرقمي”.

واستهدفت الورشة التي استضافها مركز المعلومات والتوثيق، مشرفي المواقع الإلكترونية في الوزارة والجهات التابعة لها، وشهدت حضور مستشار الوزير الدكتور أسامة القديري ومدير مركز المعلومات والتوثيق الدكتور خالد حميّر.

وفي كلمته، أكد مستشار الوزير الدكتور أسامة القديري أن التحول الرقمي يمثل أولوية استراتيجية للوزارة، داعياً إلى تعزيز قدرات الكوادر الفنية واعتماد أحدث الأدوات والتقنيات لضمان إدارة فعالة وحديثة للمحتوى الإلكتروني.

من جانبه، شدد مدير مركز المعلومات والتوثيق الدكتور خالد حميّر على أهمية تطوير المواقع الإلكترونية كواجهة رسمية تعكس أداء المؤسسات التعليمية، مؤكداً ضرورة توحيد الجهود للارتقاء بجودة المحتوى الرقمي ودعم مسارات التحول الرقمي داخل الوزارة.

وشملت الورشة التعريف بأساسيات إدارة المحتوى (CMS)، وتوضيح استخدام أداة (Yootheme)، إضافة إلى تقديم شرح علمي متكامل لأسس إدارة وتحديث المحتوى الإلكتروني، في إطار دعم جهود الوزارة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات الإلكترونية.

وتأتي هذه الورشة ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز الكفاءات الرقمية وتطوير واجهاتها الإلكترونية بما يعكس الأداء المؤسسي ويسهم في تحسين تجربة المستخدمين من الطلاب والكوادر التعليمية والجمهور العام.