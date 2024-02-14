القرط الذكي.. ثورة في عالم الابتكارات

الابتكارات التقنية لا تقف عند حد، ويوميا تتحفنا شركات التكنولوجيات باختراعات جديدة تتيح تفاعلا مريحا مع التكنولوجيا.

وفيما تعد سماعات الرأس اللاسلكية والساعات الذكية وأساور القياس شائعة جدًا في عالم التكنولوجيا، جاء الكشف عن الخطوة التالية، وهي تصنيع خواتم ذكية.

الأمر لم يقف عند الخواتم الذكية، فقد جاء من يفكر في وسيلة أكثر راحة للتفاعل مع التكنولوجيا، وهي الأقراط الذكية.

والقرط الجديد، هو عبارة عن جهاز قادر على تقديم كشف درجة حرارة الجسم بدقة أكثر من الساعات الذكية.

يقول مبتكرو القرط الجديد، طلاب من جامعة واشنطن، إن هذا الجهاز الصغير قادر على قراءة درجة حرارة الجسم بشكل مستمر من خلال شحمة الأذن، لذلك أطلقوا عليه اسم “القرط الحراري”.

وعند ملامسة القرط للجلد، يقيس حرارة الجسم، ويراقب الجزء المعلق درجة الحرارة البيئية المحيطة لإحالة البيانات وإرسال قراءة كاملة ودقيقة إلى الجهاز الأم.

ويؤكد مبتكرو الجهاز الذكي أن قياس درجة حرارة الجسم في القرط بدت أكثر دقة من الساعات، وهو أمر مهم للأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية.

وفي محاولة لجعل القرط أكثر مواكبة للموضة، قال مبتكروه إن تزيين الجزء المعلق منه بالأحجار الكريمة أو الألماس أمر ممكن؛ إذ لا يؤثر على طريقة عمله أو دقة نتائجه.