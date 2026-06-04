القريو: أنجزنا «تسويات» لأكثر من 10 آلاف موظف

أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، استكمال جميع الإجراءات المتعلقة بتوريدات الكتاب المدرسي، بالتزامن مع الاستعداد لإطلاق حزمة من الأنشطة الصيفية والتطوعية المخصصة للطلاب اعتباراً من الأسبوع المقبل، وذلك خلال فعاليات اليوم الختامي لملتقى مراقبي التربية والتعليم على مستوى ليبيا بمدينة الخمس.

وشهد الملتقى، الذي انعقد تحت شعار “التخطيط المبكر من أجل مخرجات ذات جودة”، مشاركة وزير التربية والتعليم الدكتور محمد القريو ووزير الشباب المهندس هيثم الزحاف، إلى جانب مراقبي التربية والتعليم من مختلف المناطق الليبية.

وأكد وزير التربية والتعليم الدكتور محمد القريو في كلمته أن تطوير الإدارة التعليمية والارتقاء بأدائها ظل في صدارة أولويات الوزارة، مثمناً الجهود التي يبذلها مراقبو التربية والتعليم في دعم العملية التعليمية بمختلف البلديات والمناطق.

وأشار الدكتور القريو إلى إنجاز التسويات الوظيفية لأكثر من 10 آلاف من منتسبي قطاع التربية والتعليم في مختلف أنحاء البلاد، في خطوة تستهدف إنصاف العاملين وتحفيزهم على تحسين الأداء والارتقاء بالعملية التعليمية.

كما شدد على أن وحدة ليبيا تتجسد من خلال توحيد المناهج والكتاب المدرسي بين الطلاب في الشرق والغرب والجنوب، معلناً الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بتوريدات الكتاب المدرسي، ومثمناً دعم رئيس حكومة الوحدة الوطنية المهندس عبدالحميد الدبيبة في تذليل العقبات الإدارية والمالية المرتبطة بهذا الملف.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن تحقيق النهضة التعليمية يتطلب تكامل الجهود والعمل المشترك بين مختلف المؤسسات والجهات المعنية، بما يسهم في تحسين جودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية أكثر فاعلية للطلاب.

من جانبه، أكد وزير الشباب المهندس هيثم الزحاف بدء التنفيذ الفعلي للاتفاقية المشتركة الموقعة بين وزارات التربية والتعليم والشباب والرياضة مطلع الأسبوع المقبل، موضحاً أن الاتفاقية تستهدف تفعيل الأنشطة المدرسية والرياضية والتطوعية واستثمار طاقات الطلاب خلال العطلة الصيفية.

وعلى هامش الملتقى، عقد وزير التربية والتعليم جلسة نقاش موسعة مع مراقبي التربية والتعليم، استمع خلالها إلى أبرز المطالب والتحديات التي تواجه المؤسسات التعليمية، مؤكداً التزام الوزارة بمعالجة المختنقات وتوفير الظروف المناسبة لضمان نجاح العملية التعليمية في مختلف مناطق البلاد.