القريو: المعلم هو الركيزة الأساسية لـ«إصلاح التعليم»

استعرض وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، الدكتور محمد عبد السلام القريو، ملامح خطة تطوير المنظومة التعليمية خلال مشاركته في أعمال المنتدى العالمي للتعليم المنعقد في العاصمة البريطانية لندن.

وجاءت مشاركة دولة ليبيا ممثلة بوزير التربية والتعليم في جلسة حوارية رفيعة المستوى، قدم خلالها عرضًا لأبرز محاور الخطة الاستراتيجية التي تتبناها الوزارة لإصلاح وتطوير قطاع التعليم في البلاد.

وأكد وزير التربية والتعليم في دولة ليبيا، الدكتور محمد عبد السلام القريو، أن الوزارة اعتمدت رؤية مؤسسية شاملة للنهوض بالقطاع التعليمي، ترتكز على نهج “البناء من القاعدة إلى القمة”، انطلاقًا من اعتبار المعلم الركيزة الأساسية في إنجاح مسارات التطوير وتحقيق أهدافها التنموية.

وأوضح أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لاعتماد آليات تشاركية مرنة في صياغة السياسات والخطط التعليمية، من خلال تعزيز قنوات التواصل المباشر مع مختلف الجهات ذات العلاقة، بما يضمن إعداد سياسات واقعية وقابلة للتنفيذ، ويسهم في استدامة جهود الإصلاح الهيكلي.

وعلى هامش المنتدى، عقد الوزير سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من الوزراء والمسؤولين الدوليين، جرى خلالها بحث سبل الاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب العالمية في قطاع التعليم، بهدف رفع كفاءة ومخرجات التعليم في ليبيا.

وتأتي هذه المشاركة ضمن توجه حكومة الوحدة الوطنية في دولة ليبيا نحو تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع الدول والمؤسسات التعليمية الرائدة عالميًا، بما يدعم تطوير القطاع التعليمي ويرفع من جودته.