القريو: تطوير الإعلام التربوي أولوية في المرحلة الحالية

بحث وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الدكتور محمد القريو، خلال اجتماع عقد بمشاركة المستشار أسامة القديري ومدير مكتب الإعلام والاتصال المكلف حنان هلال، سبل تطوير الأداء الإعلامي المؤسسي، بما يعزز حضور الرسالة التربوية ويواكب متطلبات التحول الرقمي في قطاع التعليم.

وأوضح الاجتماع أهمية تطوير منظومة الإعلام التربوي، عبر توحيد الخطاب الإعلامي بما يضمن بناء قناة تواصل فعالة بين الوزارة ومكونات الأسرة التربوية وأولياء الأمور، من خلال محتوى يتسم بالمصداقية ويعكس حجم الجهود المبذولة لخدمة الطالب والمعلم.

وأكد الحاضرون على ضرورة توظيف أدوات التحول الرقمي في تطوير المحتوى الإعلامي، بما يسهم في تسريع الوصول إلى المعلومة بدقة ووضوح، ويعزز مستويات الشفافية والمصداقية داخل الوسط التعليمي.

وفي سياق متصل، عقد مدير إدارة التعليم الأساسي ومدير إدارة التعليم الثانوي المكلف حسن أبوغالية اجتماعًا مع رؤساء الأقسام وموظفي الإدارتين، خُصص لمناقشة خطة المائة يوم.

وتم خلال الاجتماع استعراض محاور الخطة وآليات تنفيذها، مع متابعة مستوى الإنجاز لضمان تحقيق الأهداف وفق الجداول الزمنية المحددة.

كما ناقش الاجتماع آليات متابعة تنفيذ الخطة مع مكاتب شؤون التعليم الأساسي والثانوي في المراقبات التعليمية، مع التأكيد على أهمية التنسيق المستمر بين مختلف الجهات، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة التنفيذ داخل القطاع التعليمي.

انطلاق المسابقة النهائية لحفظ القرآن الكريم لطلبة المؤسسات التعليمية في ليبيا من زليتن

انطلقت صباح اليوم الاثنين في بلدية زليتن فعاليات المسابقة النهائية لحفظ القرآن الكريم لطلبة المؤسسات التعليمية على مستوى ليبيا، والتي تستضيفها مراقبة التربية والتعليم زليتن، وفق ما أعلنته وزارة التربية والتعليم.

ويشارك في هذه النهائيات أكثر من 60 تلميذاً وطالباً يمثلون 10 مناطق تعليمية من مختلف ربوع البلاد، بعد تأهلهم عقب اجتيازهم التصفيات التي جرت على مستوى المراقبات التعليمية.

وشهد حفل الافتتاح حضور مدير إدارة النشاط المدرسي بالوزارة الأستاذ سالم بوعيشة، وعميد وأعضاء المجلس البلدي زليتن، ومراقب التربية والتعليم بالبلدية، إلى جانب عدد من مديري المكاتب ورؤساء الأقسام بالمراقبة، ولجان التحكيم المشرفة على تقييم المشاركين.

وتأتي هذه المسابقة ضمن خطة النشاط المدرسي للعام الدراسي الحالي، وبما يتماشى مع المستهدفات التنفيذية لـ “خطة الـ 100 يوم” التي تعتمدها وزارة التربية والتعليم، بهدف تفعيل الدور التربوي وتعزيز الأنشطة الطلابية في مختلف المؤسسات التعليمية.

وتهدف المسابقة إلى تشجيع الطلبة على حفظ القرآن الكريم وترسيخ القيم الإسلامية، إضافة إلى اكتشاف الكفاءات المتميزة لتمثيل قطاع التربية والتعليم في المسابقات المحلية والدولية.