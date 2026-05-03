القريو: تطوير «المخرجات التعليمية» ضرورة وطنية

بحث وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية محمد القريو، خلال اجتماع عقده في طرابلس، مع فريق عمل من الوزارة، مشروع تعزيز مكانة ليبيا وفق مؤشرات جودة الأداء الدولية، في إطار جهود تطوير قطاع التعليم ورفع كفاءته.

وضم الاجتماع الأمين العام للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم حسين المشرقي، ومدير مكتب التعاون الدولي عدنان الزروق، ومدير مركز التوثيق والمعلومات خالد حمير، حيث جرى بحث آليات تحسين تصنيف ليبيا في المؤشرات الدولية ذات الصلة بجودة التعليم.

وتناول اللقاء سبل تطوير الأداء المؤسسي داخل قطاع التعليم، من خلال تبني المعايير والممارسات العالمية، والعمل على رفع جودة المخرجات التعليمية بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة.

كما استعرض المجتمعون أبرز التحديات التي تواجه تحقيق هذه الأهداف، إلى جانب مناقشة مقترحات عملية وحلول داعمة لمسار الإصلاح، مع التأكيد على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية وتكامل الأدوار.

وأكد الوزير في ختام الاجتماع ضرورة استمرار العمل المشترك وتكثيف الجهود الفنية، بما يسهم في رفع كفاءة النظام التعليمي وتعزيز مكانة ليبيا إقليميًا ودوليًا في مؤشرات جودة التعليم.